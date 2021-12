Belen rompe il silenzio: 'Antonino e io non ci siamo mai lasciati'. Lo ha detto ai...

Belen rompe il silenzio, finalmente chiarisce sulla crisi con Spinalbese. “Antonino e io non ci siamo mai lasciati”, dice in strada ai paparazzi che l’assediano. Torna a farsi vedere in coppia insieme all’ex hair stylist 26enne da cui lo scorso 12 luglio ha avuto la figlia secondogenita, Luna Marì. Chi li sorprende insieme, complici e teneri a Milano: la showgirl 37enne sembra serena, sorride persino ai fotografi, con cui non ha sempre avuto un rapporto idilliaco.

Sembrava che Belen e Antonino fossero arrivati velocemente, dopo poco più di un anno, ai titoli di coda. Non è così. La crisi, stando anche a quel che riporta il settimanale, c’è stata e li ha fatti allontanare. Ora tutto parrebbe essersi risolto. I paparazzi immortalano i due mentre escono dal cancello di casa dell’argentina: portano la bambina a fare una passeggiata, nonostante il freddo pungente, al parco.

La Rodriguez e Spinalbese rimangono in strada, seguiti dagli obiettivi, per diciotto minuti, così riporta il giornale. Un fotografo si avvicina e domanda: “Allora Belen, siete tornati insieme?”. La showgirl, calma e sorridente, replica: “Noi due non ci siamo mai lasciati”. Il compagno “sorride, annuisce e scambia con lei uno sguardo complice”, scrive Chi. La frattura si sarebbe ricomposta senza alcuno strascico, così pare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2021.