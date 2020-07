Belen torna in Italia per una vacanza con Santiago ad Amalfi nel bellissimo La Torre della Limonaia, nel cuore della Costiera. Con la showgirl, arrivata in aereo dalle Baleari, anche la sorella Cecilia Rodriguez.

Non è un hotel, a La Torre della Limonaia ci sono ville di lusso. E’ una vacanza in pieno relax con una parte della famiglia. Belen sta con il figlio di 7 anni e si rilassa nuotando nella piscina privata. Ha a disposizione uno chef, un maggiordomo e la governante che si prendono cura di lei, il piccolo, Chechu e dell’amica insieme a loro, Pamela Maione, fashion designer e fashion stylist. Realizzano ogni suo desiderio.

In questo posto incantato e unico la Rodriguez ha un accesso privato al mare per nuotate in solitaria, può camminare per i sentieri godendo della vegetazione rigogliosa, incontrare gli animali che vagano nella proprietà, osserva il sole che tramonta sulla Costiera Amalfitana.

Può anche concedersi un trattamento di bellezza. Ma quel che più desidera e far divertire il suo bambino, l’unico vero amore della sua esistenza.

La showgirl 35enne sorride insieme a Santi, che gioca tanto anche con la zia. E’ possibile che le due siano ad Amalfi per organizzare il prossimo shooting per il loro brand di beachwear, Me Fui. Non svelano molto. Belen preferisce non chiarire.

Presto tornerà a Ibiza. Con Gianmaria Antinolfi pare che la storia sia già finita, così raccontano gli ultimi gossip. L’imprenditore è stato avvistato con la sua ex. Il cuore dell’argentina appartiene solo al figlioletto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2020.