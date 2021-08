Belen sbotta: 'In questo mondo più sei buono e più la gente se ne approfitta'

Belen sbotta sul social. Posta uno strano messaggio e ottiene l’approvazione unanime dei milioni di follower che ogni giorno la seguono. “In questo mondo più sei buono e più la gente se ne approfitta”, scrive. La showgirl 36enne non chiarisce il motivo della sua riflessione amara, non svela il perché delle sue parole, tenendo i dettagli tutti per sé. Forse ritiene di essere troppo accomodante in un mondo che, come dice lei stessa, va “così al contrario”.

“Il problema è che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo”, sottolinea Belen Rodriguez. “#unmondocosialcontrario”, recita il suo hashtag. L’argentina accompagna il suo post dal sapore acre con uno scatto piuttosto scuro in cui è immortalata con un bikini giallo e i capelli al vento.

Belen sorprende i fan, negli ultimi tempi è sembrata serena e felice accanto al compagno Antonino Spinalbese e alla neonata Luna Marì, venuta al mondo lo scorso 12 luglio. Il concetto che esprime sembrerebbe frutto di una delusione: cosa è successo? In tanti le scrivono: “Già, la profondità dell’anima e i sentimenti nobili fanno paura su questa terra dove regna opportunismo, egoismo e tanta maleducazione…”, “Ben detto”, “Quanto è vero”, “Sante parole”, “Facciamo resistere la gentilezza”.

