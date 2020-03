Belen chiede scusa per gli errori di ortografia: insultata sul social, fa il 'mea culpa'

Belen chiede scusa per gli errori di ortografia. Il suo italiano non è perfetto e così, spesso insultata sul social, decide di fare il mea culpa: vuole farsi perdonare. “Sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”, fa sapere all’immenso popolo del web in una serie di IG Stories.

L’ennesima gaffe della showgirl arriva durante il suo ‘momento cucina’. Nel dare indicazioni ai followers mentre prepara la sua ricetta delle cime di rapa, Belen scrive “evolizione” invece di ‘ebollizione’. E ancora: “agiustando” e “pepperoncino”, invece che ‘aggiustando’ e ‘peperoncino’. Presa di mira da tantissimi per i tanti errori di ortografia, sente la necessità di chiedere scusa. Nonostante la sua lingua madre sia lo spagnolo, ritiene imperdonabile non saper ancora esprimersi e scrivere correttamente in italiano.

Belen prova a rimediare. Non se la sente di passarci sopra. La bella 35enne sta facendo di tutto per migliorare nel suo italiano. Via social dice: “Chiedo umilmente scusa a tutto il pubblico italiano per i miei errori. Purtroppo qui non c’è il T9 e questo è il risultato”.

Consigliata dalla sua assistente personale e grande amica Antonia Achille l’argentina aggiunge ancora: “In realtà, la cosa più importante è questa: in Argentina non ci sono le doppie però, siccome mi sono sentita ferita nell’orgoglio per tutti i commenti terribili, dopo dieci anni in Italia non posso fare questi errori. Quindi sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”.

Belen alla fine prova anche a riderci su e conclude: “Con questo t9 non sappiamo più scrivere, lancio una challenge di scrittura italiana e vediamo come ve la cavate!”. La Rodriguez sarà perdonata dai fan o i maligni continueranno a puntarle spietatamente il dito contro?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.