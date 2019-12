Belen, shopping natalizio insieme a Santiago che ha un look super fashion

Belen esce per lo shopping natalizio insieme al suo piccolo Santiago. Il figlio della showgirl ha un look super fashion, la mamma lo fa vedere a tutti sul social, condividendo alcune IG Stories insieme a lui. Il bambino di 6 anni indossa un giaccone trendy blu, must dell’inverno 2019/2020, il teddy bear che dopo il boom dello scorso anno è diventato un ‘must have’ per tutti i più modaioli.

Lo shopping natalizio con Santiago è divertente. Belen mostra il look fashion del suo bimbo, che ha anche un cappellino di lana color arancio in testa, porta una camicia color panna, pantaloni sportivi dalla tonalità calda sotto e stivaletti in montone.

Il ragazzino di 6 anni è un vero ‘modellino’. Dopo aver posato per la bella argentina davanti all’obiettivo dello smartphone, nel negozio insieme a lei è un'esposione di energia, entusiasta di scegliere le ultime decorazioni per addobbare la casa.

Santi regala consigli alla madre. La 35enne lo ascolta con attenzione. I due sono complici e sempre in sintonia. Lo shopping natalizio è un vero spasso.

Una volta finiti gli acquisti si torna a casa. Belen e Santiago insieme a Stefano De Martino danno gli ultimi ritocchi all’albero di Natale.

Spruzzano sopra l’abete la neve finta. Il bimbo è davvero al settimo cielo e ancora una volta si diverte moltissimo insieme a mamma e papà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2019.