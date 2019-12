Belen fa la skin care anche a Stefano De Martino e Santiago

Belen oramai è una vera esperta di beauty routine. Con i suoi tutorial si diverte moltissimo e allo stesso tempo appassiona i suoi milioni di fan, anche quando fa la skin care pure a Stefano De Martino e Santiago.

Trattamento idratante al viso per il marito e il figlio. Belen fa sedere il ballerino e conduttore 30enne nel loro bagno e gli annuncia che ha in serbo per lui un prodotto favoloso. Santi, curioso e interessato, dice che vuole anche lui la skin care. La mamma lo accontenta, sorridente.

VIDEO

Stefano De Martino non si sottrae alle cure della showgirl argentina, che sa come valorizzare al meglio la pelle del volto . La lascia fare, sornione.

La 35enne gli tira su i capelli e gli spruzza una spray alla vitamina in grado di regalare più lucentezza all’epidermide.

Il trattamento per il viso di Stefano De Martino e Santiago finisce qui. Belen nelle sue IG Stories, dove condivide la skin care del marito e del pargolo, decide di dire stop.

Alla fine sottolinea: “Può bastare così”. Gli uomini di casa non hanno poi bisogno di molto per essere belli più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.