Belen era spaventata dalla giovane età di Antonino Spinalbese, lo confessa ai fan. La bella 36enne si mette a nudo e risponde sul social alle domande, anche le più ‘spinose’. Immancabile arrivi anche quella sul legame con un ragazzo appena 26enne, di 10 anni più piccolo di lei. “Avrei voluto non fosse così giovane, ma la bambina sono io”, spiega.

Le domandano se non sia spaventata dalla giovane età del compagno, la Rodriguez confessa: “All’inizio da morire, anzi, avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, lo è stato il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco, lui mi fa sentire una bambina al sicuro, questo non ha prezzo per me”.

Belen ritiene Antonino più maturo di lei ed è con Spinalbese che ha deciso di ingrandire la sua famiglia.

Incinta di 7 mesi, l’argentina svela di aver preso finora meno di un chilo al mese in gravidanza: “Peso 63 kg, sono partita da 57”. Come tutte le donne in dolce attesa, ha voglia: “Però a pranzo e cena cerco di mantenere un’alimentazione equilibrata”.

Belen fa pure sapere quali altri nomi avesse in mente per la bimba che bascerà: “Clara Isabel, ma ha vinto Luna Marì”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.