Belen e Stefano De Martino a Gente confermano il desiderio di allargare la famiglia. Le voci di gravidanza riguardanti la showgirl argentina si fanno sempre più insistenti, ma nessuna conferma al momento. La coppia, però, ha tutta l’intenzione di avere un altro bambino dopo Santiago, il figlio di 6 anni.

Salutano la montagna, dove hanno trascorso insieme al pargolo gli ultimi giorni di vacanza. Belen e Stefano De Martino tornano al lavoro. Il 3 settembre prossimo condurranno in prima serata su Rai Due il Festival di Castrocaro.

Si torna alla routine quotidiana, che dopo il ritorno di fiamma, per la 34enne e il 29enne è dolcissima. Tutto procede a meraviglia. Vogliono allargare la famiglia, ci sono ‘lavori in corso’ riguardanti la cicogna, che, se non è già in volo, presto arriverà.

“Siamo entrambi più consapevoli e maturi - confessa la coppia al settimanale - L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva. Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia capitata, per questo cerchiamo di proteggerla. Di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”.

Dopo circa tre anni di lontananza, Belen e Stefano De Martino hanno ritrovato il sentimento che li aveva fatti essere pazzi l’una dell’altro. Si sono messi alle spalle le questioni inutili: non hanno più voglia di litigare per le cose stupide. Meglio viversi giorno per giorno in serenità e con il sorriso sulle labbra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.