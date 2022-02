Belen: 'Stefano De Martino ha più autocontrollo di me'

Belen è felice al timone de Le Iene, sognava di fare il programma da ben 7 anni: era un sogno. La showgirl argentina del resto, spesso perseguitata dagli inviati dello show in passato, ha sempre amato il loro essere un po’ invasivi e dissacranti. Nel 2013 ha persino concesso un’intervista doppia insieme a Stefano De Martino, in quell’occasione la Rodriguez aveva confessato di avere troppo autocontrollo rispetto al napoletano. Ora è cambiato tutto. “Sono passati quasi dieci anni, Stefano era talmente piccolo… E anche se rimane sempre più giovane di quattro anni, forse ora è lui che ha più autocontrollo”, rivela la 37enne a Tv Sorrisi e Canzoni.

Stefano sa come rimanere calmo, Belen Rodriguez fa più fatica. Ma vuole essere vera. “Io, al contrario di tanti colleghi, non mi faccio mai mandare le domande prima di un’intervista perché non voglio perdere autenticità”.

Portare la divisa de Le Iene la emoziona. Belen svela: “Appena l’ho provata mi sono messa a piangere. Si dice che ogni sogno può diventare realtà, ti mettono in testa che chiunque può fare qualsiasi cosa. Sui social vedi ragazzi e ragazze che pensano di poter cantare, recitare, fare spettacolo. Ma non tutti i sogni sono raggiungibili. E’ importante saper riconoscere i propri talenti. Per questo mi sono emozionata”.

La conduzione del popolarissimo programma di Italia 1 le ha regalato nuove critiche feroci sui social. Belen sugli odiatori dice: “Sono come le varianti del Covid, si moltiplicano. Gli ‘hater’ sono lo specchio della società, la gente non è appagata, non è contenta, è arrabbiata e si sfoga su di te, ti vedono in tv da casa e subito scrivono cattiverie su Internet. Anche a me capita di fare commenti a casa mia, ma non vado certo a scriverli, è mancanza di intelligenza”.

Vittima di bodyshaming, con molti che l’accusano per i presunti ritocchini, la Rodriguez non si scompone: “Certe frasi possono disturbarmi per 20 secondi, sono troppo allenata, altrimenti uccidono. Durante i servizi e le pause del programma andiamo a leggere i commenti sui social per capire se il pubblico è contento e, se non avessi questa corazza, tornerei in onda con il muso. Li leggo per capire se posso migliorare qualcosa, ma sono talmente futili, parlano delle mie labbra da anni!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2022.