Belen e Stefano De Martino fanno le prove per il Festival di Castrocaro: canteranno e balleranno insieme

Belen e Stefano De Martino fanno le prove per il Festival di Castrocaro, che segna ufficialmente il loro debutto in coppia alla conduzione. Il 3 settembre sul palco della manifestazione che in passato ha tenuto a battesimo star assolute come Zucchero, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti e Luca Barbarossa non presenteranno solamente. I due canteranno e balleranno: vogliono stupire i telespettatori che li guarderanno in prima serata su Rai Due.

E’ stato un weekend duro, tra prove e scalette da rispettare per il Festival di Castrocaro. Belen e Stefano De Martino sono alla prova del nove in tv, dopo un ritorno di fiamma che ha scatenato i fan e li ha rimessi stabilmente al centro del gossip. La coppia si prepara e strizza l’occhio a Sanremo, per il Dopofestival la showgirl 34enne e il ballerino 29enne sono in pole position per la conduzione.

“A chi non piacerebbe condurlo? Adesso non saremmo pronti, speriamo che, se dovesse arrivare questa proposta, ciò accada quando lo saremo”, dicono a proposito di Sanremo i due, come riporta Il Messaggero. A proposito di Castrocaro il napoletano ammette: “Abbiamo lavorato molto perché quello di Castrocaro è un meccanismo complesso e non si può lasciare nulla al caso". “Lui lavora di più. Io sono pigra, preparo quello che serve ma potrei sempre fare meglio. Per questo ho grande stima di Stefano. Ancor prima di sposarlo ho sempre sentito che aveva una marcia in più”, sottolinea l’argentina.

I due replicano anche agli haters. Stefano dice: “Non voglio piacere a tutti, non ci è riuscito nemmeno Gesù Cristo. Però mi piacerebbe poter prendere un caffè con tutti quelli che mi criticano perché so che gli farei cambiare idea”. Belen, dal canto suo, a chi l’accusa di pubblicizzare continuamente la ‘reunion' con il marito dice: “Ci sono coppie che postano una storia ogni cinque minuti, io lo faccio molto meno e, a volte, anche qualche giorno dopo che le cose sono successe per evitare i paparazzi. Non siamo una coppia che vive in un reality ma nella vita vera”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.