Belen e Stefano De Martino debuttano come conduttori al timone del Festival di Castrocaro. I due, belli e innamorati, sul palco introducono gli artisti in gara. La partenza è un po’ sottotono: la coppia si limita in modo quasi scolastico al copione. Man mano che la serata entra nel vivo, la showgirl e il ballerino sembrano spazzare via l’emozione. Più sciolti e disinvolti, mostrano tutta la passione ritrovata ballando un sensuale tango che culmina con un appassionato bacio. Purtroppo tutto questo, che per i giornali di gossip è oro e funziona parecchio, in tv non basta: male gli ascolti. La kermesse in onda in prima serata su Rai Due conquista solo il 5,5% di share. I dati non sono certo esaltanti, anzi deludono parecchio.

E’ Debora Manenti a vincere il Festival di Castrocaro 2019. La musica dovrebbe essere la regina della kermesse, i riflettori, però, sono tutti puntati su Belen e Stefano De Martino, che con il tango, quello che tanti anni fa ad Amici li fece innamorare fino a portarli all’altare, rubano la scena.

Belen sul palco di Castrocaro si muove sinuosa nel suo tango con Stefano De Martino. In nero, si lascia ammirare dal pubblico presente e a casa. La coppia sigilla la ritrovata armonia danzando. Alla fine scatta anche il bacio che lascia senza respiro.

A Castrocaro Belen Rodriguez è affascinante con il look glamour: per la 34enne abito rosso con spacco e una scollatura a barca. I capelli l’argentina li lascia sciolti, con morbide onde. Opta per accessori discreti, ma scelti con cura e piace.

Simona Ventura, alla guida della giuria composta anche da Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli, li osserva rapita e dice: “Il vostro è un grande, grandissimo amore. Lo sai che io sono per voi, sono vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre nozze bis, se ci saranno“.

La serata è romantica, Belen, dopo l’esibizione di Gigi D’Alessio, ospite della manifestazione, scrive “Ti amo Stefano” sul pianoforte a coda appannato dall’umidità. Lo dichiara ad alta voce, scatenanto il battito delle mani dei presenti in platea. Sul palco si celebra l’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2019.