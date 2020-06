Belen e Stefano De Martino, pettegolezzi sulle cause dell'addio: tradimenti ed eccessi di gelosia...

Belen e Stefano De Martino fanno ancora molto parlare di loro con una rottura arrivata improvvisa, finita sui giornali e immediatamente denunciata dalla showgirl attraverso i social. L’argentina in un video messaggio rivolto ai fan raconta il “momento difficile”, risponde ai commenti svelando la sua sofferenza, mostra la mano senza fede, quasi ostentandola, sia neile clip condivise che ai paparazzi in strada, quasi volesse far esplodere url cosiddetto ‘bubbone’. Il ballerino e conduttore invece non parla: non vuole rendere pubblico il suo privato. Ma i pettegolezzi sulle cause dell’addio continuano. Sarebbero stati presunti tradimenti ed eccessi di gelosia a portarli al nuovo epilogo.

Il settimanale Oggi indaga sulle cause dell’addio. Per il giornale, che avrebbe sentito fonti vicine a Stefano, la crisi sarebbe esplosa prima della quarantena, già a gennaio. Sarebbe stata l’attitudine di De Martino a concedersi avventure e la smania di controllo di Belen a portarli ai titoli di coda. La bella 35enne gli avrebbe controllato il cellulare, fatto scenate, contestato bugie e frequentazioni ambigue, questo avrebbe provocato nel 30enne insofferenza. Si sarebbe sentito oppresso.

Tanti dissidi, anche sull’educazione del figlio Santiago, li avrebbero portati a scontrarsi più volte: autoritaria Belen, più elastico De Martino. Poi ci sarebbe la questione famiglie: quella di Belen sempre presente, dato che ora Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez vivono addirittura nello stesso palazzo della showgirl. I genitori di Stefano, invece, sarebbero stati “esiliati”, così scrive il settimanale. Così, mentre i Rodriguez possono vedere il nipotino quando vogliono, la stessa cosa non sarebbe accaduta per la mamma e il papà dell’ex volto di Amici. Tutto questo alla lunga avrebbe portato all’addio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.