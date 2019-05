Belen 'spia’ Stefano De Martino mentre dorme, poi gli porta la colazione a letto: al risveglio il ballerino riceve un’amorevole sorpresa dalla showgirl

Colazione a letto per Stefano De Martino, Belen si coccola il marito dormiglione

Il 29enne poi gioca con il figlio Santiago: la coppia regala istanti di vita ai fan

Belen è al settimo cielo accanto al suo Stefano De Martino. Innamorata pazza, la 34enne ‘spia’ il marito mentre dorme e condivide le immagini nelle sue IG Stories. Poi gli porta la colazione a letto, al risveglio il 29enne riceve la bella sorpresa dalla showgirl. I fan vanno in brodo di giuggiole. L’argentina regala istanti di vita a due che raccontano la ritrovata serenità con Stefano De Martino. Belen ha riscoperto la sua famiglia ed è felice, contenta più che mai che il fallimento causato dalla rottura con il napoletano sia ormai alle spalle. Con la colazione a letto Belen si coccola l’uomo che ama che poi, quando riprende le forze, gioca con il figlio Santiago, 6 anni. Non c’è nulla di più romantico della normalità. VIDEO Osserva il volto di Stefano De Martino quando dorme, Lo scruta da vicino con l’obiettivo del suo smartphone. Belen poi lascia intravedere la colazione che prepara per il suo amato e porta a letto: solo piccoli particolari di un vissuto in cui l’armonia e la serenità regnano sovrane. Sembra siano le uniche cose di cui lei abbia bisogno ora. La Rodriguez mette al primo posto il cuore e il sentimento.

