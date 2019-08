Belen e Stefano De Martino fanno progetti in grande dopo il ritorno di fiamma e un’estate 2019 da ricordare. La showgirl nelle sue IG Stories mostra le foto e alcuni filmati di una villa a Ibiza, dove la coppia sta trascorrendo vacanze infinite con il figlioletto Santiago. La showgirl scrive: “La nostra prima casa”. Le sue parole scatenano i fan: la 34enne e il marito hanno comprato casa sull’isola?

Dopo la mega barca, chiamata Santiago in onore del loro bambino di 6 anni, Belen e Stefano De Martino potrebbero essersi fatti un altro regalo: una casa a Ibiza. La villa che l’argentina 34enne mostra sul social è immersa nella natura, meravigliosa e magica. I due l’hanno comprata? La Rodriguez non lo svela e anche il napoletano non dice nulla. L’Isla è il loro posto del cuore, non ci sarebbe nulla di strano se così fosse.

A luglio Stefano De Martino ha fatto vedere a tutti il suo motoscafo di lusso, un Positano 38 Open, lungo circa 12 metri e realizzato nello storico cantiere navale di Castellammare di Stabia. La barca ha un costo approssimativo di 280mila euro, IVA esclusa.

Belen e il 29enne lo hanno voluto provare per la prima volta nelle acque di Capri, ora l’imbarcazione è a Ibiza. E sempre sull’isola delle Baleari la coppia ora potrebbe aver comprato casa: una villa unica chiaramente e senza badare a spese.

"Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”, ha detto Belen a Oggi. E ha aggiunto: “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”. I progetti per il futuro sono tanti, tv compresa. E una casa a Ibiza, il posto che li fa sentire uniti più che mai, potrebbe suggellare la loro unione ora perfetta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.