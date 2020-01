Belen e Stefano De Martino, weekend a Disneyland Paris con Santiago

Belen e Stefano De Martino si regalano un weekend a Disneyland Paris insieme al piccolo Santiago. La showgirl 35enne e il ballerino e conduttore 30enne fanno felici il figlio, pazzo di gioia nel parco divertimenti della capitale francese.

“Santiago ci ha chiesto se fosse possibile trasferirci a Disneyland Paris… Ci penseremo”, scrive Belen sul social. L’argentina condivide una bella foto che la ritrae insieme al marito e al pargoletto. L’immagine racconta tutta la loro contentezza per la mini vacanza in relax tra attrazioni e spensieratezza.

VIDEO

A Disneyland Paris Belen e Stefano De Martino giocano insieme a Santi, diventano a loro volta bambini insieme a lui. Ridono inebriati dall’atmosfera elettrizzante che li circonda e sono sereni.

La Rodriguez racconta il weekend a Disneyland Paris anche nelle sue IG Stories, come fa pure Stefano De Martino. Sono volati via da Milano per trascorrere qualche giorno speciale in famiglia, lontani dagli impegni professionali, impegnati ventiquattro ore su ventiquattro a fare la mamma e il papà: Santiago è la loro più grande ragione di vita.

Sono tornati a essere ufficialmente una coppia dall’aprile scorso, anche se già da prima si sono fatti pizzicare insieme: da quel momento in poi tra Belen e Stefano tutto fila liscio. L’addio del 2015 li ha fatti stare lontani per tre anni, poi il sentimento, mai spento, è riesploso e la passione li ha travolti. Santi non potrebbe esserne più contento: vedere i suoi genitori complici è bello e assolutamente speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.