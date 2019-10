Belen e Stefano De Martino si prendono qualche giorno solo per loro: altra fuga romantica per i due che viaggiano in prima classe senza Santiago al seguito. Non svelano la loro meta finale. La showgirl 35enne nelle sue IG Stories annuncia solo ai fan che sta volando via per un po’.

In aereo l’argentina e il ballerino e conduttore sono super coccolati in una prima classe lussuosissima. Hanno posti comodi, dove trovare il massimo confort con tanto di schermi super tecnologici per vedere film.

VIDEO

Viene servito loro champagne, poi, viene anche fornito un kit, in cui ci sono pure le pantofole e il pigiama. Stefano De Martino decide di indossare solo il sotto. Belen gli domanda: “Stai comodo?”. Il 30enne ci scherza su e ironizza.

Partono da Milano alle 22,25. In aereo Stefano De Martino cede al sonno, Belen sottolinea che non è di grande compagnia. La Rodriguez, invece, rimane con gli occhi aperti.

Alle 7,57 di stamani, 18 ottobre, Belen si fa vedere sul social. Non sono ancora arrivati, ma ormai manca poco. Tra gli oggetti che ha con sé c’è anche un bel cappello di paglia, ottimo contro i forti raggi del sole.

Tutto lascia presupporre che siano diretti verso una meta esotica. Altra vacanza d’amore dopo un appassionato e felice ritorno di fiamma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2019.