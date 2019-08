Belen e Stefano De Martino, innamorati e felici, svelano i pregi l’una dell’altro, quelli che probabilmente li hanno portati a essere nuovamente una coppia. Il clima tra i due dopo il ritorno di fiamma è idilliaco. La vacanza infinita a Ibiza con il figlio Santiago, lontano dai luoghi della movida dell’isola, continua ed è sempre più unica.

Parlando dei pregi dell’altro con il settimanale Oggi, Belen e Stefano De Martino svelano un po’ di più della loro unione. “Di pregi De Martino ne ha davvero tanti! Mi piace come si gode la vita, gli basta poco. Sotto quel punto di vista siamo simili, ci piace vivere bene nella semplicità. Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice”, confessa la showgirl 34enne parlando del marito.

Il ballerino 29enne chiarisce: “Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi ne ha tanti. Uno su tutti: Belen è in grado di farti cambiare umore in poco tempo. Io ho iniziato a lavorare presto, e a volte vorrei sparire. Quando prendo troppi impegni mi lamento, però se non faccio niente mi sento inutile, vivo in un conflitto continuo. Lei è l’unica persona che riesce a rasserenarmi”.

I due confessano pure i difetti che li contraddistinguono entrambi. La Rodriguez del napoletano dice: “Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così”. L’ex volto di Amici ironizza: “Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: ‘La bambina è capace, ma non si impegna’. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/8/2019.