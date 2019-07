Belen e Stefano De Martino sono inseparabili. La showgirl e il ballerino appassionati si lanciano in baci e abbracci che fanno strabuzzare gli occhi dei fan romantici. La 34enne pubblica alcuni scatti con il marito, condivide la sua gioia per la relazione che ha ripreso il volo. Poi nelle IG Stories racconta la partenza. Lascia Ibiza per qualche giorno, torna in Italia perché impegnata con “Tu Sì Que Vales”, già in preparazione. Con lei sul jet privato c’è anche il 29enne e pure il figlio Santiago. La famiglia non si ‘spezza’.

“Torno subito”, scrive Belen rivolgendosi alla ‘sua’ Ibiza. La vacanza non è finita. Lei e Stefano De Martino sono inseparabili. Il napoletano la accompagna nel Bel Paese, dove l’argentina è già al lavoro con “Tu Sì Que Vales”, c'è pure Santi. I due, però, sanno già che i loro giorni fantastici sull’Isla non si sono ancora conclusi.

Belen Rodriguez con Stefano prende un volo privato. L'ostentazione del super lusso fa storcere il naso a più di qualcuno. Il popolo del web non perdona. E nei commenti alla bella e all'ex Amici si rimprovera la troppa vita agiata. Come è già accaduto ad altri vip, la coppia viene bacchettata. Anche se l'amore li avvolge in un'aura che li rende impermeabili alle critiche. Mostrano quel che gli va di mostrare, senza farsi troppi problemi: loro possono e allora perché no?

La passione incontenibile travolge Belen e Stefano De Martino anche sull’aereo privato. I baci ‘senza respiro’ sono perenni. Non riescono a frenarsi. La Rodriguez li svela ancora una volta sul social. E’ contenta di essere con il 29enne, il suo magnifico uomo. Inseparabili e uniti più che mai, rimangono l’uno accanto all’altra.

“Tu Sì Que Vales” riapre i battenti e Belen è già stata convocata in Italia. Ibiza l’aspetta. Una piccola parentesi professionale, per poi atterrare nuovamente sull’isola del cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/7/2019.