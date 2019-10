Belen e Stefano De Martino, fuga d'amore alle Maldive: la vacanza è extra lusso

Belen e Stefano De Martino vivono la loro fuga d’amore romantica intensamente. La vacanza di qualche giorno che i due si sono presi è extra lusso. La showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano sono volati alle Maldive e alloggiano nel magnifico Baglioni Resort Maldives.

E’ un viaggio a molti zeri, ma Belen e Stefano De Martino non si negano il piacere di una vacanza extra lusso alle Maldive. Ci vogliono più di mille euro a notte per alloggiare nella villa in cui la coppia si rilassa. Non c’è problema però: è giusto prendersi una pausa dalla tv e vivere la passione appieno.

VIDEO

Alle Maldive la 35enne ne approfitta e fa pubblicità al suo brand, quello che ha creato insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Belen in spiaggia indossa i nuovi bikini della collezione Me Fui. Li mostra alle ammiratrici curiose che le domandano informazioni sui modelli. Si lascia vedere con i due pezzi succinti e fa sognare parecchi fan.

La bella e De Martino assaporano il tempo che scorre lento. Tutto è favoloso e non potrebbe essere altrimenti. L’isola di Maagau, nell’atollo Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante da Malè, capitale delle Maldive, è tra le più belle in assoluto. Il resort è dotato di ogni comodità. C’è la Spa, ci sono ristoranti sopraffini.

Belen e Stefano alle Maldive sono felici come non mai. Hanno trascorso tutta l'estate insieme a Santiago, stavolta il figlioletto lo hanno lasciato a Milano.

“Sono qui, felice, perché le cose vanno come devono andare…”, scrive la Rodriguez. Poi chiama il marito “il mio gigante”. Ora che l’ha ritrovato, non potrebbe più stare un istante senza di lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.