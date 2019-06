Belen e Stefano De Martino, mille baci a Ibiza, poi l’abbraccio al ritorno per dirsi 'ciao’

A Ibiza mille baci e tanta pace per Belen e Stefano De Martino, sempre con Santi

I due nel loro personalissimo paradiso: le Baleari. Isolati dal resto del mondo

Belen e Stefano De Martino si regalano mille baci a Ibiza e non solo. Anche al momento del ritorno sono tutti coccole, abbracci e tenerezza nel dirsi ‘ciao’. La showgirl e il ballerino condividono ancora una volta con i fan la loro felicità nell’essersi ritrovati ed essere una famiglia insieme al figlio di 6 anni Santiago, sempre insieme a loro. Si sono isolati dal resto del mondo. Non c’è più insieme a loro il seguito infinito di amici, parenti. Alle Baleari solo pochi intimi, Patrizia Griffini e Milca Gili, più Francesco Scafa, soggiornano nella mega villa con loro. Anche i gossip sono stati sbattuti fuori dalla loro vita. A Ibiza i mille baci li rigenerano. Belen e Stefano De Martino sono nel loro paradiso ideale: nulla sembra poter scalfire questa armonia perfetta. VIDEO E’ una coppia che si prende i riflettori e presto lo farà anche in tv. Carlo Freccero, direttore di Rai Due, ha deciso di far condurre a loro due Il Festival di Castrocaro e La Notte della Taranta (anche se c’è una petizione che vorrebbe impedirglielo). Belen e Stefano De Martino sulla Rai forse non si scambieranno i mille baci che in privato si regalano a Ibiza, ma sicuramente cattureranno l’attenzione di tanti spettatori. Non finisce qui. Belen e Stefano De Martino potrebbero approdare, sempre ‘vicini, vicini’, anche al prossimo Dopofestival, quello di Sanremo 2020. Si dice che Lucio Presta, il manager che rappresenta entrambi, stia lavorando in questa direzione. Da attori protagonisti finora delle pagine dei rotocalchi rosa, la 34enne e il 29enne potrebbero così diventare le star assolute di Mamma Rai. Al momento, però, non c’è alcuna conferma. Tanti i progetti lavorativi, ma pure quelli da famiglia. L’argentina e il napoletano ora che hanno riscoperto il loro amore, tra mille baci e coccole, vogliono pure allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Santi. Le voci di cicogna riguardo alla Rodriguez rimangono fortissime…

