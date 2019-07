Belen e Stefano De Martino, la passione li travolge in barca a Ibiza

Belen e Stefano De Martino bruciano di passione in barca a Ibiza. A largo dell’isola spagnola, in mezzo al mare, la showgirl 34enne e il ballerino 29enne si fanno travolgere dal sentimento ritrovato che li lega e si scambiano baci e abbracci. Poi condividono sui loro profili il breve video che li mostra così.

Sono felici e innamorati, la passione prende in sopravvento mentre sono in barca a Ibiza. Belen e Stefano De Martino si lasciano andare davanti a un tramonto mozzafiato. Sono alle Baleari, nel loro posto del cuore, con il figlio Santiago, che riempiono di attenzioni e coccole. Ma tra i due l’intimità è rovente.

E’ come se la separazione li avesse trasformati e resi più consapevoli di quanto l’uno non possa fare a meno dell’altro. Il ritorno di fiamma è arrivato e ha spazzato via tutto quel che era stato, li ha fatti riscoprire più innamorati che mai. La passione, quella, probabilmente non è mai mancata e ora si sprigiona con forza in barca a Ibiza. L’estate 2019 li vede così.

E’ un amore a cinque stelle il loro che li porterà anche a lavorare in coppia: Belen e Stefano De Martino condurranno il Festival di Castrocaro e su quel palco tutti li vogliono vedere insieme dopo la reunion, di cui ancora non hanno mai parlato apertamente in un'intervista a due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/7/2019.