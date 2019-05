Belen e Stefano De Martino: arriva il primo shooting in coppia dopo il ritorno di fiamma

Belen e Stefano De Martino posano in coppia davanti all’obiettivo del bravo Alessandro Peruggi. E’ il primo shooting insieme dopo il ritorno di fiamma per la showgirl 34enne e il ballerino 29enne.

Stefano De Martino è seduto, indossa una t-shirt bianca e jeans sotto. Belen è seduta a sua volta sopra di lui, che la tiene stretta a sé con il braccio intorno alla vita. L’argentina indossa una camicia in seta fantasia. Entrambi nel primo shooting in coppia dopo il ritorno di fiamma sono complici più che mai.

VIDEO

Alessandro Peruggi condivide sul suo profilo social un’altra immagine del primo shooting in coppia di Belen e Stefano De Martino, nuovamente uniti dopo il ritorno di fiamma: la foto li immortala con gli occhi chiusi, come sospesi nel tempo che li ha fatti ritrovare, totalmente immersi nell’amore che li ha travolti per la seconda volta.

Sono appassionati e felici. La showgirl via Instagram non svela il motivo dello shooting: forse il servizio fotografico accompagnerà la loro prima intervista a due nella quale parleranno finalmente di loro del ritorno di fiamma apertamente. Finora non c’è ancora stata. Belen si limita a pubblicare un paio di IG Stories in cui, però, racconta un backstage ‘bollente’ in cui si sorride moltissimo e tra lei e il conduttore di "Made in Sud" ci sono solo abbracci e baci. Si sussurra che la Rodriguez sia già in dolce attesa, chissà che non sia proprio così...