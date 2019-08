Belen e Stefano De Martino hanno salutato Ibiza. Vacanza finita, gli impegni della coppia, che dopo il ritorno di fiamma sarà pure protagonista in tv, incombono. La showgirl nostalgica nelle sue IG Stories ha scritto: “Sono triste. Ciao isola meravigliosa”. I due sono volati via dalle Baleari: ora sono in Puglia per “La Notte della Taranta”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate giunto alla ventiduesima edizione.

Belen e Stefano De Martino hanno lasciato il loro luogo del cuore insieme a Santi. In Puglia per “La Notte della Taranta” si preparano, immersi nella natura meravigliosa del Salento.

La serata che si svolgerà a Melpignano, in provincia di Lecce, il 24 settembre sarà trasmessa per la prima volta in diretta da Rai Due e da Rai Radio2. L’argentina 34enne e il ballerino 29enne seguiranno la manifestazione proponendo commenti e interviste ai protagonisti prima dell’ingresso sul palcoscenico.

La coppia regina del gossip, quella che ora, nuovamente insieme, fa pure sognare i romantici, approda sulla tv generalista grazie a Carlo Freccero. Sarà la loro prima volta a due.

In Puglia con “La Notte della Taranta”, Belen e Stefano De Martino si preparano a lavorare ‘vicini, vicini’ sperando di conquistare pure gli scettici. Poi ci sarà per loro il Festival di Castrocaro. I due il Salento lo conoscono bene, ci sono stati in vacanza nel 2014 con al seguito tutto il clan dei Rodriguez. All’epoca hanno alloggiato in una masseria di lusso poco distante da San Pancrazio salentino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2019.