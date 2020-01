Belen e Stefano De Martino, red carpet da innamorati alla sfilata di Marcelo Burlon a Milano

Belen e Stefano De Martino, dopo le vacanze sulla neve in Svizzera, tornati in città non bucano la sfilata di Marcelo Burlon a Milano. Il loro red carpet è da innamorati. Arrivano mano nella mano, sorridono ai fotografi e non si perdono mai di vista, testimoniando ancora una volta la rinnovata sintonia e l’estrema passione che li ha fatti riunire.

Look casual per entrambi. La showgirl argentina 35enne opta per un outfit sportivo e indossa jeans, maglioncino dolcevita nero e sopra una giacca grigia. Ai piedi stivali color cuoio con il tacco alto. Total black il marito 30enne, sempre molto trendy.

I due si siedono sul front row. In prima fila, con gli altri ospiti della sfilata di Marcelo Burlon a Milano, applaudono i capi in passerella. L’amico stilista per la collezione fall-winter 20/21 privilegia lo stile urban, il parterre apprezza. Tutti sono conquistati.

Belen e Stefano De Martino annuiscono e approvano. Parlottano tra di loro, sanno di essere osservati dai media e non si fanno mai cogliere impreparati. Poi vanno via, tornano a casa, sempre mano nella mano. Dopo il ritorno di fiamma, l’amore li ha travolti ed è più vivo che mai: non riescono a staccarsi l’una dall’altro a lungo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2020.