Belen e Stefano De Martino vanno in montagna con Santiago. Dopo Ibiza e la sortita in Puglia, in Salento, per “La Notte della Taranta”, le vacanze della coppia e del loro figlioletto di 6 anni, sempre al seguito, continuano. Questa lunga estate 2019 in famiglia sembra non voler finire mai.

Relax ad alta quota per Belen e Stefano De Martino che in montagna con Santiago si godono il fresco e osservano stupiti i paesaggi mozzafiato che li circondano. Per loro e per il piccolo tanta leggerezza e la voglia di farsi sorprendere dalla natura e dalle piccole cose che, nella vita caotica quotidiana, a volte passano stupidamente in secondo piano.

In montagna la showgirl 34enne e il marito 29enne fanno lunghe camminate e respirano l’aria pura. Salgono in alto sulla funivia che li porta in vetta, una volta su, se ne stanno vicino un torrente a guardare il fiume d’acqua agitato dalla corrente. Santi è felice, è un bambino sereno e pare non risentire affatto di tutti gli spostamenti da un luogo all’altro dell’Italia e non solo.

C’è spazio pure per il divertimento, quello ‘soft’. I tre si fermano in un parco giochi. Belen e Stefano De Martino in montagna tornano loro stessi bambini e vanno sull’altalena.

Più scatenato il figlio, che si improvvisa scalatore. La giornata trascorre in fretta, poi si torna in hotel. Ancora qualche giorno di pausa prima di tornare in tv.

Il 3 settembre prossimo Belen e Stefano torneranno su Rai Due, stavolta unici conduttori: saranno al timone del Festival di Castrocaro. In molti li criticano, ma Rai Due e il suo direttore, Carlo Freccero, hanno puntato su di loro, premiati comunque dallo share. Inutile ribadirlo: nel bene o nel male, la coppia fa sempre notizia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.