Belen e Stefano De Martino scatenati sulla cabriolet di notte a Milano: prima i due alla cena di laurea dell’amico Francesco Scafa con Santiago

A Milano sulla cabriolet sono scatenati di notte Stefano De Martino e Belen

La showgirl è su di giri e anche il napoletano: i due si divertono un mondo

Belen e Stefano De Martino sulla cabriolet a Milano di notte sono scatenati. La showgirl e il ballerino prima di tornare a casa, sulla decappottabile cantano, ballano, ridono con la musica a tutto volume e il vento tra i capelli. Belen e Stefano De Martino prima sono ospiti con Santiago di Francesco Scafa. L’amico napoletano del ballerino 29enne si è laureato. Alla cena al ristorante un’immensa tavolata accoglie i suoi intimi. VIDEO Ci sono anche Adelaide De Martino, sorella di Stefano, la cognata della Rodriguez, e Paola Di Benedetto. Tutti fanno festa e celebrano il ragazzo. Poi, al momento dei saluti, i due decidono di lanciarsi e diventano scatenati. A Milano fa caldo, la cabriolet li fa tornare adolescenti: La 34enne si distende sul sedile posteriore, il ballerino si siede addirittura sulla portiera, mentre la macchina sta camminando. Le celebrazioni sono finite, ma non è ancora il tempo per la nanna. Belen e Stefano De Martino sulla cabriolet, una mini cabrio, sanno come regalarsi un qualcosa in più. Cantano a voce alta, insieme agli altri amici. Scatenati, si lasciano andare anche a un momento intimo. Il 29enne accarezza le lunghe gambe tornite della moglie. Non riesce proprio a stare lontano da lei.

