Belen, Stefano De Martino le fa una sorpresa: cena romantica in spiaggia

Belen non potrebbe essere più felice. La vacanza alle Maldive la riempie di gioia. Tutto merito di Stefano De Martino, che, per proiettarla ancora di più al settimo cielo, le regala una sorpresa inaspettata: una cena romantica a lume di candela in spiaggia.

E’ una cena gourmet quella che fa rimanere di stucco Belen Rodriguez. Il ballerino e conduttore 30enne a insaputa della moglie ha organizzato tutto. L’argentina 35enne trova fuori dalla villa in cui alloggia un tavolo apparecchiato per lei e il napoletano in spiaggia.

VIDEO

Un cameriere è a disposizione della coppia. Porge ai due pietanze da leccarsi i baffi a base di pesce. E’ una sera speciale con il rumore del mare e la luce della luna a fare da sfondo.

“Ecco come far felice una donna”, dice Belen, che nelle sue IG Stories condivide con i fan alcuni momenti di felicità.

Su Instagram pubblica anche degli scatti con il suo Stefano a cui regala tante dediche speciali. “Saprai sempre chi sono e non é una promessa, é una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi é rimasto al interno. Ti basta liberarlo per toccarmi. Tu dentro la mia anima sei libero, puoi essere te stesso fino in fondo”, scrive la showgirl.

Belen e Stefano De Martino assaporano i giorni di relax dall’altra parte del mondo. In ‘paradiso’ provano probabilmente pure ad allargare la famiglia. E chissà che non arrivi davvero quella cicogna tutta rosa che la 35enne desidera da tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.