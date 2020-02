Belen e Stefano De Martino: weekend romantico in Provenza per San Valentino

Belen e Stefano De Martino si sono regalati un magico e unico weekend in Provenza per San Valentino. La bella showgirl e il fascinoso ballerino e conduttore venerdì 14 febbraio sono partiti alla volta della suggestiva località francese per trascorrere qualche giorno romantico lontano da tutto e tutti.

“Viaggiare, mangiare, fare l’amore, dormire, viaggiare, mangiare, fare l’amore….”, ha annunciato felice l’argentina 35enne ai suoi fan. Ed è esattamente quel che ha fatto con accanto il marito 30enne, con cui si mostra sempre più appassionata.

Belen e Stefano, come due turisti innamorati, si sono concessi passeggiate lunghissime ed escursioni entusiasmanti. La coppia si è completamente immersa nella natura incontaminata.

In Provenza, complice pure il paesaggio suggestivo pieno di colori e di profumi, i due si sono ancora una volta beati della passione ritrovata.

E’ stato un weekend da sogno, l’ennesimo che Belen e De Martino hanno scelto di volere solo per loro. Domenica sera sono tornati in auto a Milano con il cuore gonfio di amore e serenità, pronti a gettarsi nuovamente nella routine quotidiana e a riabbracciare il figlio Santiago, rimasto a casa con i nonni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2020.