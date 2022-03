Belen e Stefano De Martino: weekend al resort di lusso insieme

Belen e Stefano De Martino sembrano non riuscire a stare a lungo l’una lontano dall’altro. Il conduttore 32enne, domenica, ospite di Mara Venier, quando la conduttrice gli aveva chiesto della Rodriguez, aveva detto: “La vedo spessissimo”. Senza aggiungere altro, omettendo, soprattutto, che la showgirl l’aveva lasciata solo poche ore prima, come svela Chi che ha paparazzato i due insieme. La coppia si è regalata un weekend di coccole al resort di lusso. Sono felici e contenti: per loro c’è davvero poco da aggiungere.

Belen e Stefano sono tornati all’Albereta a Erbusco, in provincia di Brescia, un un luogo dove erano stati sorpresi anche qualche settimana fa famoso per i trattamenti benessere.

All’uscita, sorridenti, si sono concessi anche ad alcune fan. Il presentatore di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai Due, e giudice del Serale Amici su Canale 5, non ha avuto alcun problema a firmare qualche autografo, mostrando grande disponibilità e cortesia.

Nessun annuncio, ma le parole della showgirl, quelle pronunciate in tv solo poco tempo fa, sembrano assumere un significato importante: “La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2022.