Belen e Stefano De Martino dopo il ritorno di fiamma non riescono a separarsi a lungo: per i due è quasi impossibile stare lontani. La showgirl è già nostalgica sul social e, postando nelle Instagram Stories uno scatto che la immortala appassionata col marito, scrive: “Tu mi manchi”.

Impossibile stare lontani dopo il ritorno di fiamma. Belen è rimasta a Ibiza, Stefano De Martino è tornato in Italia: per lui un impegno al Pitti e alcune serate da dj in programma. La showgirl 34enne sente la sua mancanza e lo dice a tutti i suoi fan.

Si dice che sia incinta, non c’è alcuna conferma della gravidanza. Belen con Stefano De Martino è tornata a essere felice. Dopo il ritorno di fiamma per i due è quasi impossibile separarsi a lungo, stare lontani. La Rodriguez non vede l’ora che il ballerino 29enne torni nell’isola delle Baleari dove lei si sta rilassando con il figlio Santiago. Si dice che la bella sogni un fiocco rosa, come già detto in passato. Intanto dedica al suo uomo dolci parole d’amore.

“Amo i tuoi piedi, perché hanno camminato sulla terra, sul vento e sull’acqua, finché non mi hanno trovata”, scrive Belen citando Pablo Neruda, travolota dal sentimento che la fa sorridere sempre.