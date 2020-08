Belen e Stefano, la profezia di Maria De Filippi: 'Potrebbero tornare insieme perché...'

Belen e Stefano De Martino potrebbero tornare insieme. Parola di Maria De Filippi, che il ballerino lo conosce benissimo. La conduttrice 58enne dice la sua sul secondo addio tra la showgirl argentina 35enne e il ballerino e conduttore 30enne, genitori di Santiago, 7 anni. Lancia una specie di ‘profezia’ sulla coppia, ora scoppiata, sulle pagine di Gente.

“Con Stefano ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi”, esordisce Maria. Poi aggiunge: “Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito”.

La De Filippi aveva capito che qualcosa non andava per il verso giusto e non si è sbagliata: “Poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere... “.

La moglie di Maurizio Costanzo sottolinea: “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Maria ha parole dolcissime per Belen: “Lei invece ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tú sí que vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.

