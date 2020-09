Belen taglia da sola i capelli al figlio Santiago: foto del risultato

Belen taglia da sola i capelli al figlio Santiago. Sul social mostra soddisfatta le foto del risultato finale. Il ragazzino è felice che la mamma gli abbia accorciato la lunga chioma, diventata ingestibile dopo l’estate.

La Rodriguez ancora una volta smette i panni della showgirl e veste quelli da parrucchiera. Non è la prima volta che rifà il look del suo adorato bambino. Le piace prendere le forbici in mano e dare un tocco personale al piccolo uomo di casa. Santi è felice e si lascia ammirare: la madre lo fa vedere ai fan nelle sue IG Stories.

Belen ama dilettarsi con i capelli. Lollo, il suo hair stylist del cuore, in passato ha confessato: “Come tutte le donne, anche lei lava i suoi capelli da sola ed è un ottima hair stylist di se stessa”. Non solo, però.

La bella argentina 36enne ama anche tagliare i capelli agli altri: Santiago è il suo preferito. Lo ama alla follia e vuole che il figlio sia sempre al massimo: a fare ancora più bello il bimbo di 7 anni e mezzo, così, ci pensa lei. Il risultato soddisfa entrambi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.