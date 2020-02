Belen torna in tv a Colorado con Paolo Ruffini: ecco la giornata piena dell’argentina

Belen torna in tv a Colorado. Farà coppia ancora una volta con Paolo Ruffini. E’ già impegnata sul set, come svela nelle sue IG Stories, dove mostra la sua giornata piena, tra lezioni di dizione, fitness, lavoro e casa.

La showgirl è piena di energie. “Felicissima di questa nuova avventura”, fa sapere ai fan. Colorado è una delle trasmissioni più longeve di Mediaset. La prima edizione, sempre su Italia 1, risale al 2003. Belen Rodriguez, che l’ha condotta nel 2019, torna al comando del programma comico anche nel 2020 e ne è contenta.

VIDEO

Prima di andare negli studi televisivi per le prove, Belen si dedica al corso di dizione con Eloisa Francia, fissato alle 10 del mattino. Alle 12 si regala un po’ di pilates per tenersi in forma e sentirsi meglio. "Consiglio vivamente questa disciplina - scrive sul social - abbinata ad un altro qualsiasi sport. I cambiamenti che ho visto nel mio corpo, pur essendo fortunata, sono notevoli. Allunga e regala la percezione giusta del proprio corpo".

Alle 14 la bella 35enne si dirige spedita a Cologno Monzese per le prove di Colorado, in onda a partire da marzo. Tutto ilo pomeriggio rimane lì, con Ruffini, gli autori e tutti i tecnici.

Le prove vanno avanti per ore. Belen torna a casa solo alle 21: deve preparare la cena per i suoi uomini, Stefano De Martino e il figlio Santiago. Stare ai fornelli le piace e la rilassa: non disdegna di cimentarsi in piatti gourmet. Poi si va a letto. La sua giornata è infinita, ma la gratifica fortemente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2020.