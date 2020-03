Belen, tutorial per allenarsi in quarantena a casa: 'Basta solo una sedia!'

Belen resta a casa. La showgirl 35enne segue le direttive del Governo legate all'emergenza Coronavirus e rimane chiusa tra le quattro mura del suo appartamento a Milano. Per non cedere alla pigrizia e alla noia, si tiene in forma e vuole che anche i suoi fan facciano lo stesso. Regala, così, ai follower nelle sue IG Stories un tutorial per allenarsi in quarantena. “Basta solo una sedia!”, fa sapere.

E’ bravissima grazie agli insegnamenti della sua personal trainer, Ioana Dunica, che non dimentica di taggare, ma che non è con lei. La Rodriguez fa gli esercizi insieme a un amico, un componente del suo staff, che evidentemente è a casa insieme alla sua famiglia, senza mai mettere il naso fuori, a meno di grandi necessità.

“Vi lascio un circuito da fare a casa, senza pesi, vi occorre solo una sedia e voglia di allenarsi!!! - scrive Belen - prima di iniziare fate un piccolo riscaldamento di 6 minuti per riscaldare i muscoli… dopodiché partiamo!”. Poi comincia con il suo personalissimo tutorial per allenarsi in quarantena a casa.

Belen Rodriguez mostra a uno a uno gli esercizi per tonificare il corpo. Sembra una vera esperta. Non si ferma un istante. Dà indicazioni precise e alla fine sottolinea: “Finito il primo circuito 1 minuto di pausa attiva, dopodiché ripetiamo tutto 2 o 3 volte”. Poi conclude: “Buon allenamento!”.

