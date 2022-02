Belen, la verità sulla seconda reunion con Stefano: 'Usciamo a cena, ha le chiavi di casa mia, ma non gli piace che se ne parli'

Belen si sbottona un po’ di più sul privato. Finalmente dice la verità sulla seconda reunion con Stefano De Martino, il suo ex marito da cui ha avuto il primogenito Santiago, 8 anni. A Gente la showgirl argentina 37enne confessa: “Usciamo a cena, lui ha le chiavi di casa mia, ma…”.

Stefano De Martino è nuovamente molto, molto vicino alla Rodriguez, la nuova conduttrice de Le Iene non lo nasconde, al contrario del conduttore 32enne che nei giorni scorsi aveva minimizzato spiegando che con l’ex moglie i rapporti erano ottimi ma soprattutto per il bene del figlio.

Belen quando le si chiede di come realmente stiano le cose con l’ex ballerino di Amici, rivela: “Usciamo a cena, lui ha le chiavi di casa mia. E' qualcosa in evoluzione, ma a Stefano non piace che se ne parli”. Il napoletano stavolta vuole andarci molto cauto: tutto deve avvenire, almeno al momento ‘dietro le quinte’, anche se ormai per i due è diventato quasi impossibile nascondersi, perennemente pizzicati dai paparazzi.

Gli affari d cuore sono importanti, Belen però oggi sta bene soprattutto con se stessa, senza un uomo: “Ci sono arrivata sbattendoci più volte la testa. Ho sempre creduto che la vera felicità fosse nello stare in coppia. E quando è successo, l’ultima volta, ci ho creduto ancora”. Parla della relazione finita con Spinalbese, il 26enne padre di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

“Con Antonino, ci conoscevamo poco ma io ero molto presa altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui - chiarisce la showgirl - Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui, non significhiamo nulla, e poi quando lui se ne va, che cosa ci rimane? Io sono fortunata e fiera di poter contare su di me, sulla mia indipendenza economica. Non cerco più un uomo che mi completi, la mia completezza sono io. A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa sua di pulizie. E le dirò che non esiste il principe azzurro, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

Belen Rodriguez, nonostante il lavoro in tv, riesce perfettamente a gestire la sua routine quotidiana con i bambini: “I miei genitori mi aiutano molto. E poi ho preso Marlene, una tata di origine africana, mamma di quattro figli. Se registro fino a tardi, lei resta anche a dormire. Così non devo correre e posso concedermi anche io di svegliarmi un po’ più tardi la mattina dopo. Poi, i papà dei bambini sono molto presenti”.

