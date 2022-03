Belen pubblica un video a letto con Stefano De Martino? L'immagine fa il giro del web

Belen infiamma il gossip ancora una volta, pubblica nelle sue IG Stories un video in cui è a letto, accanto a lei c’è qualcuno… Nonostante l’immagine sia scurissima, per tutti chi le dorme accanto sarebbe Stefano De Martino. L’immagine fa subito dil giro del web: sarebbe la conferma ufficiale del secondo ritorno di fiamma, certificata anche dall’aver rimesso la fede nuziale al dito, così come ha fatto pure il conduttore 32enne.

La Rodriguez condivide la breve clip sul social a notte fonda, una volta tornata a casa dopo la conduzione in diretta de Le Iene su Italia 1. Belen sorride in primo piano, poi mostra chi è al suo fianco e fa il segno di Vitoria con le dita, un gesto che assicurerebbe la ‘reunion’.

Non una parola, non un commento: niente. L’argentina si diverte a stuzzicare i fan. Del resto anche l’ultimo weekend la 37enne l’ha passato proprio con l’ex marito, tornato a essere non più ‘ex’.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano proprio non poter fare a meno di stare insieme: tra alti e bassi, addii e recriminazioni, fanno dei giri immensi e poi si ritrovano. Neppure una gravidanza avuta con un altro uomo, Antonino Spinalbese, e la nascita della sua seconda figlia, Luna Marì, venuta al mondo il 12 luglio scorso, sembrerebbe aver impedito alla showgirl e al conduttore di riscoprirsi complici e amanti, innamorati perdutamente anche del loro bambino, Santiago, che il prossimo 9 aprile compirà 9 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2022.