Belen vola in Sudamerica, Antonino tiene la piccola Luna

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, almeno visti dall’esterno attraverso quello che pubblicano sui social, sembrano proprio una classica ex coppia con figli. In queste ore infatti la showgirl è volata in Sudamerica per una vacanza al caldo insieme all’amica Patrizia Griffini e dopo aver passato qualche giorno in montagna con la figlia Luna Marì (nata la scorsa estate), adesso ha affidato la piccola alle cure del papà Antonino Spinalbese, 26 anni.

Nelle sue Stories di Instagram Belen appare felice a Punta del Este con la Griffini (da settimane presentissima nella sua vita). Spiega con ironia: “Dopo 18 ore di volo siamo arrivati finalmente a Punta del Este, c’è la Petineuse che è sopravvissuta al viaggio”. Poi la si apprezza in costume e mentre si rilassa in piscina.

Sempre sul social Antonino invece sta condividendo tenerissime immagini in cui appare mentre si occupa della neonata. A quanto pare è insieme ai suoi parenti, forse a Genova (dov’è cresciuto) o forse in Campania (dov’è nato). Di certo sembra un papà davvero amorevole.

La stessa dinamica si sta verificando con il primogenito di Belen, Santiago, che in questi giorni si trova con il padre Stefano De Martino.

Scritto da: la Redazione il 4/1/2022.