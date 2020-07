Belen Rodriguez ha pubblicato una Story in cui sembra rivolgersi all’ex marito Stefano De Martino. La showgirl crede nel karma e che quindi “chi ha tradito, verrà tradito”. E non solo, “a chi ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio”. Leggendo queste parole sul profilo Instagram dell’argentina il pensiero di molti è andato subito alla recente rottura con il conduttore di ‘Made In Sud’. Che ci sia anche un po’ di voglia di vendetta? Sempre che i pettegolezzi su un presunto tradimento da parte di lui corrispondano al vero…

VIDEO

Ecco le parole di Belen: “Chi ha tradito, verrà tradito, a chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire verrà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco”.

La 35enne sembra avere in ogni caso qualche conto aperto. C’è qualcuno che l’ha fatta soffrire e lei è certa che verrà ripagato con la stessa moneta, se non peggio… Ancora una volta, come può la mente non andare subito al fallimento della reunion con il padre di suo figlio? D’altronde è stata lei stessa qualche mese fa, annunciando il nuovo addio, a far capire di non aver avuto colpe nella dinamica che ha portato alla rottura, addossandole sostanzialmente tutte a De Martino.

Nel frattempo la 35enne sta trascorrendo l’estate tra Ibiza e Roma. Anche quest’anno, nonostante la pandemia, non ha rinunciato alle Baleari, ma rientra spesso nella Capitale italiana per registrare le nuove puntate di ‘Tu si que vales’. Proprio in questi giorni invece il figlio Santiago, 7 anni, si trova con il papà Stefano, 30 anni, in Campania.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.