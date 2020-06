Belen, weekend con Santiago a casa di amici: Stefano De Martino è sempre più distante

Belen non parla più degli affari di cuore. Dopo la confessione a cuore aperto sul suo momento difficile sul social, si prende del tempo per pensare e superare in qualche modo quella che pare proprio una rottura definitiva con Stefano De Martino. Trascorre il weekend con Santiago a casa di amici. E’ nella villa con piscina di Mattia Ferrari, una presenza fissa nella sua vita. I due sono legati, ma il loro non è un rapporto sentimentale. Nessun nuovo amore all’orizzonte per l’argentina. Il ballerino e conduttore, invece, pare sempre più distante, preso a Napoli dalle prove di “Made in Sud”. Nonostante tutti i fan della showgirl l’accusino per la rottura con la moglie, rimane in rigoroso silenzio sulla faccenda spinosa.

Belen se ne sta insieme a Santi, che questo weekend non vede il papà. Osserva attenta il figlio che gioca in acqua con un altro bambino. Il sabato sera si vede tutti insieme la tv. Mattia balla con il bimbo di 7 anni ed è scatenato, una inaspettata versione di Heather Parisi al maschile. Il gruppo decide di rivedere alcune esibizioni della Rodriguez on-demand. Ecco che però compare in video un giovanissimo De Martino. La 35enne condivide con i fan il momento inaspettato e commenta con una sola parola: “Perfidia”. Cosa vorrà dire?

Belen Rodriguez prende il sole in bikini, si lascia ammirare dai follower, ma i suoi occhi tradiscono tristezza e sconforto.

Il ritorno di fiamma sembrava prezioso, duraturo, appassionato. Un qualcosa ha frantumato in mille pezzi il sogno e ora si fanno tante illazioni sulla fine della storia tra la showgirl e Stefano. Si parla di tradimenti, di immaturità, di litigi. Ma quel che ha portato a una nuova fine lo sanno solo i due protagonisti della storia, che ancora non svelano il perché dell’addio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.