Ben Affleck aveva dubbi se tornare o no con Jennifer Lopez: ecco perché

Ben Affleck ha avuto dei dubbi quando si è presentata la possibilità di tornare insieme a Jennifer Lopez. I due avevano già avuto una relazione tra il 2002 e il 2004 e all’inizio di quest’anno le loro strade si sono nuovamente incrociate. Adesso in una nuova intervista il 49enne ha fatto sapere che quando ha capito che la fiamma si stava riaccendendo ha avuto dei dubbi. Il motivo? I suoi figli. Non voleva che potessero soffrire per colpa di questa situazione e in particolare per l’attenzione della stampa rosa sulla vita privata di loro padre.

“Beh, la responsabilità che ho nei confronti dei miei figli è la più grande di tutte. Quindi non voglio fare niente che possa causare loro dolore. Detto questo so che la mia vita ha un impatto sulla loro”, ha spiegato Ben.

“Due giorni fa ho accompagnato mio figlio a scuola e lui è l’unico che parla di questa cosa. Lui ha 9 anni, lì fuori c’erano altri coetanei che giocavano e hanno iniziato a dire: ‘Oh c’è Ben Affleck, c’è Ben Affleck’. Mio figlio mi ha guardato e mi ha detto: ‘Benvenuto nella mia vita’”, ha poi aggiunto.

Ad ogni modo il rapporto con la 52enne sembra andare a gonfie vele e i due starebbero anche cercando casa insieme.

