Ben Affleck sull’ex moglie: 'Con lei mi sentivo in trappola’. Pioggia di critiche

Ben Affleck è finito al centro di un’accesa polemica dopo aver pronunciato parole risultate controverse nei confronti dell’ex moglie Jennifer Garner, con cui ha i suoi tre figli, Violet, 16 anni, Seraphine, 12, e Samuel, 9. Il divo 49enne durante un’ospitata nel ‘The Howard Stern Show’ aveva infatti dichiarato che se fosse rimasto con la Garner oggi probabilmente sarebbe ancora alcolista e anche che con lei si sentiva in trappola.

Aveva detto: “Se non avessi divorziato probabilmente starei ancora bevendo… è uno dei motivi per cui avevo iniziato, mi sentivo in trappola. Sentivo di non potermene andare perché c’erano dei bambini ma non ero felice. Allora bevevo una bottiglia di scotch e mi addormentavo sul divano, il che non era ovviamente una soluzione”.

Subito si è alzato un polverone sui social. Ora ospite di Jimmy Kimmel Ben ha risposto alle critiche e affermato che le sue parole sono state decontestualizzate. “Stavo parlando della mia famiglia, dell’alcolismo, delle problematiche, di come sia importante essere affettuosi e responsabili, di come mi rapporto con la mia ex moglie e di quanto sono orgoglioso che abbiamo messo prima di tutto il bene dei nostri figli. Ero contento di quel discorso”, ha spiegato. “Poi ho visto tutta questa roba su Twitter e ho pensato, ma cos’è?”, ha aggiunto.

Le accuse, ha ammesso, gli hanno fatto molto male. E’ apparso come “l’uomo più stupido e insensibile del mondo”, ma è stato frainteso.

Scritto da: la Redazione il 16/12/2021.