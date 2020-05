Ben Affleck fa davvero sul serio stavolta. Sembra che l’attore sia proprio convinto che Ana de Armas, 32 anni (15 meno dei suoi), sia la donna giusta per lui. Ultimamente si vede sempre più spesso insieme alla collega e da qualche tempo ha anche deciso di presentarle i suoi figli. Il divo ha infatti già tre bambini, ovvero Violet, 14 anni, Seraphina, 11, e Samuel, 8, frutto del matrimonio con Jennifer Garner. I cinque sono stati avvistati l’altro giorno in giro per il quartiere di Brentwood, in California, dove vive Ben. Mascherina sul viso, hanno portato a spasso il cane sotto il solito sole della West Coast.

E proprio in queste ore un beninformato ha spiegato al magazine americano ‘People’ che Affleck sta vivendo un periodo felice della sua vita, sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. Vorrebbe che i suoi ragazzi e Ana si conoscessero sempre meglio. “Fanno davvero sul serio… Lui vuole che i suoi figli trascorrano del tempo con lei, in modo che possano imparare a conoscerla. Insieme sono molto felici”, ha fatto sapere un insider alla rivista di cronaca rosa.

Dopo molti anni bui legati alla dipendenza dall’alcol, che sarebbe stata anche la causa della fine del matrimonio con la Garner, Ben sembra essere uscito, o quasi, dal tunnel. Lo scorso ottobre però è stato fotografato un po’ alticcio dopo una serata in compagnia. Per quell’episodio ha chiesto pubblicamente scusa.

Scritto da: la Redazione il 25/5/2020.