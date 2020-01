Benedetta Bosi in tv nega di essere stata fidanzata con Flavio Briatore. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live la modella 20enne, fotografata con l’imprenditore 69enne a Malindi durante una vacanza insieme è categorica: ‘Mai iniziata una storia con lui”. Poi aggiunge: “Mi ha deluso”.

La possibile liaison aveva fatto scalpore. I 49 anni d’età tra Benedetta Bosi e Flavio Briatore avevano creato accese discussioni sui media. La biondina in tv smentisce: nessun fidanzamento con l’ex di Elisabetta Gregoraci.

“Premetto che per me non c'è problema se persone con differenza d'età importante decidono di stare insieme. Ma tra di noi non è mai iniziata una storia. Ci siamo conosciuti due mesi fa a Montecarlo, a una cena cui ho partecipato con delle mie amiche. Lui mi ha presentato dei suoi amici, che mi hanno proposto di fare una vacanza con loro. I miei genitori erano d'accordo, così sono andata a Malindi con queste otto persone”, racconta la ragazza.

Poi aggiunge: “Siamo andati in jet privato da Montecarlo a Roma, abbiamo dormito in albergo, ognuno in camera per conto suo. Poi siamo partiti per Malindi. Sono uscite le prime foto. C'è stato un bacio a stampo, che per me non implica nulla. Non siamo andati oltre, è stato il primo e l’unico".

Benedetta nega il gossip secondo il quale Briatore le avrebbe acquistato casa a Milano. “Non è vero, io vivo qui da 4 anni e i miei genitori stanno benissimo”, chiarisce. L’amicizia con Flavio, sbocciata in autunno, è già conclusa. La Bosi rivela: “Tra di noi è nata come un'amicizia, che poi non è andata in porto. Adesso non ci sentiamo più, si sono raffreddati i rapporti. Io ho un carattere forte, dico le cose in faccia, dico la mia opinione. I nostri caratteri hanno cozzato, è stata una serie di cose. Io davo la mia opinione su certi argomenti, non riuscivo a stare zitta. Non andiamo d'accordo. Io non ho mai provato per lui piacere fisico”.

Barbara D’Urso le domanda della presunta rottura con Briatore. A Chi l’imprenditore avrebbe detto di averla lasciata tramite sms, Benedetta Bosi anche su questo punto smentisce: “Lui ha detto dopo un mese che mi aveva lasciato tramite un sms. Non è assolutamente vero, perché non siamo mai stati insieme. E poi un uomo che si vanti di aver lasciato una donna con un sms non è il massimo. Non ce l'ho con lui, ma mi sento offesa sul piano umano. Avevo aspettative su di lui, sulla sua intelligenza. Mi aspettavo da lui parole di difesa e apprezzamento. Quando io ho sempre difeso lui sui social. Mi ha deluso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.