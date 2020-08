Benedetta Mazza trova l'amore: l'ex gieffina fa coppia con l'ex di Nina Zilli

Benedetta Mazza ha ritrovato l’amore. L’ex gieffina, 30 anni, ha una relazione con Omar Hassan, ex pugile, ora artista di action painting.

La Mazza in passato è stata legata all’attore Matteo Branciamore e poi ha vissuto una passione intensa con l’ex calciatore della Roma Daniel Pablo Osvaldo. Benedetta si era persino trasferita in Argentina per lui, ma la storia non è durata. Al GF Vip, con le sue curve aveva messo in crisi l'amico Stefano Sala, ex di Dayane Mello, legato alla modella Dasha Dereviankina. Ora però il suo cuore batte per Omar, in passato legato alla cantante Nina Zilli. Lui è un ex pugile che lavora tra Milano e Londra: con l’arte è riuscito a sfogare la sua vivacità e forza nelle sue opere, realizzate con lo stile action painting, che consiste nel versare il colore direttamente sulla tela. Successivamente lui poi sferra dei pugni sulla tesa intrisa di colore in modo da creare effetti unici.

Una personalità decisamente originale che ha colpito Benedetta. La coppia sta trascorrendo le vacanze insieme in Italia condividendo piccoli momenti insieme sui social...

Scritto da: La Redazione il 11/8/2020.