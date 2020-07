Benedetta Parodi e Fabio Caressa anche quest’anno sono riusciti a ritagliarsi qualche giorno per festeggiare come si deve il loro anniversario di matrimonio. La coppia ha celebrato 21 anni di nozze e ha scelto il Lago di Como come cornice per una breve vacanza senza i figli. I due si sono concessi un po’ di tintarella, bagni rinfrescanti e anche una cena molto romantica con vista panoramica. Pubblicando sul social alcune immagini della serata ‘clou’ dei festeggiamenti, Benedetta ha scritto su Instagram: “Grazie con tutto il cuore da parte mia e di Fabio per i tantissimi auguri che abbiamo ricevuto”.

La 47enne, sorella di Cristina Parodi, e il 53enne, anche lui volto tv, si sono giurati amore eterno l’11 luglio del 1999. Da allora il loro rapporto si è andato rafforzando nel tempo, tanto che lo scorso anno, per il 20esimo anniversario, la coppia ha deciso di organizzare una seconda cerimonia per rinnovare le promesse alla presenza dei loro tre figli.

Benedetta e Fabio insieme hanno i figli Matilde, nata il 12 settembre del 2002, Eleonora, 15 anni compiuti lo scorso 20 ottobre, e Diego, nato il 28 ottobre del 2009.

Scritto da: la Redazione il 16/7/2020.