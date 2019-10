Benedetta Parodi a "Vieni da me", ospite di Caterina Balivo, è la protagonista de “La Cassettiera”. La giornalista e conduttrice racconta la sua vita legata a oggetti significativi per le rinchiusi nei cassetti e via, via mostrati . La 47enne, sposata con Fabio Caressa da venti anni (i due però sono insieme da 22), e mamma di Matilde, 17 anni, Eleonora, 15, e Diego, 10, racconta anche un terribile incidente di cui è stata vittima e per il quale è stata a letto un mese e mezzo col bacino rotto.

“Da ragazza ero scatenata, andavo in giro in discoteca, mi piaceva fare vita notturna”, svela Benedetta Parodi. Poi ripercorre il traumatico episodio che l’ha segnata. “Quando ero già sposata ho avuto un incidente. Ero in macchina a Milano Marittima e stavo tornando da La Capannina”, spiega.

“E’ stato un bruttissimo incidente a un incrocio. Sono stata immediatamente portata in ospedale. Mi sono rotta il bacino. Sono stata a letto per un mese e mezzo. Questa esperienza mi ha rafforzato e fatto crescere”, sottolinea ancora Benedetta Parodi.

L’incidente le ha purtroppo portato conseguenze fisiche di cui paga scotto pure a distanza di anni: “Ancora oggi ho sempre il mal di schiena...”. Quando ricorda l’accaduto con il marito, Fabio prova ancora paura: “Diventa subito bianco in viso, per lui è stata un’esperienza tremenda, si prese uno spavento terribile”.

Per colpa dell’incidente spaventoso vissuto in prima persona ora Benedetta Parodi teme per i propri figli: “Faccio in modo che se escono, tornino in taxi, magari dividono il costo di un Van con gli amici, ma è una cosa più sicura e io sono più tranquilla”.

