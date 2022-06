A un passo dalle nozze Benjamin Mascolo annuncia la rottura con Bella Thorne: 'Per colpa del mio ego ho...'

Dovevano sposarsi, invece arriva l’addio. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati, il cantante 28enne in un lungo post sui social annuncia la rottura con l’attrice, cantante e ballerina statunitense 24enne. Confida anche i motivi che hanno portato alla separazione a un passo dalle nozze: tutta colpa del suo ego.

La notizia del crack è stata data dal magazine People e subito confermata dall’artista italiano sia su Instagram che su Twitter. “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. E’ stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei. Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitori e non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto, prima di incontrarla”, scrive Benji.

Mascolo poi racconta: “Ricordo una delle prime cose che mi ha detto quando abbiamo iniziato a frequentarci, qualcosa di così semplice ma profondo: 'Sei. Bellissimo'. 'No, non lo sono', dissi. 'Se non vuoi ricevere i miei complimenti, non funzionerà mai tra di noi'. Così l’ho accettata, pensando di farlo per lei, ma quello che era per 'lei' era in realtà per 'noi' ed è diventato fondamentale anche per 'me': per la prima volta ho iniziato a credere di valere davvero qualcosa. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni, non riuscirò mai a esprimere a parole cosa significa essere salvato da qualcuno”.

“Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego, quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori - aggiunge il cantante - ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove sono oggi. Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando dovrà esserlo”.

Benjamin Mascolo infine conclude: “Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è 'sprecata' o 'inutile', perché 'buono' e 'cattivo' sono solo etichette basate sul nostro ego e sulla nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.

I due stavano insieme dal 2019, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale a marzo 2021. I fan avevano sognato insieme a loro vedendoli recitare nel film romantico “Time Is Up”, dove avevano persino duettato in “Up in Flames”. Adesso, però, devono arrendersi: la storia è arrivata al capolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.