Benjamin Mascolo e l’attrice americana Bella Thorne sono una coppia. I due erano stati già paparazzati in teneri atteggiamenti qualche settimana fa, ma adesso arriva la conferma ufficiale tramite social. Il cantante italiano del duo ‘Benji e Fede’ ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare abbracciato alla stella di Hollywood, mentre sta per darle un bacio sulla bocca.

Il 25enne sembra davvero molto innamorato della 21enne e in alcune Stories si è scusato con i fan di Bella, che in questi giorni lo stanno inondando di messaggi, per il suo inglese non proprio impeccabile. Poi ha aggiunto di non aver ancora mai visto una foto della Thorne in cui l’attrice sia venuta male.

La coppia si sarebbe conosciuta nel mese di aprile a Los Angeles, dove Benjamin ha trascorso un paio di settimane in vacanza con alcuni amici. Bella esca da una relazione durata circa due anni con il cantante Mod Sun. I due si sono lasciati proprio nel mese di aprile, ovvero quando la Thorne è stata fotografata per la prima volta insieme alla pop star italiana.