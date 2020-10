Benjamin Mascolo, incredibile trasformazione fisica: le foto

Benjamin Mascolo pubblica le foto che testimoniano la sua incredibile trasformazione fisica. Il cantante 27enne fidanzato con Bella Thorne, ex del duo Benj e Fede, da ragazzino in sovrappeso è diventato un aitante giovanotto super fisicato: prima la pancetta, ora una favolosa ‘tartaruga’ con addominali impressionanti.

“Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco”, scrive Benjamin Mascolo. Accompagna le sue parole con un’immagine che lo immortala poco più che adolescente. E’ irriconoscibile. Il suo fisico non è affatto tonico. Ha parecchi chilogrammi in più e mostra un ventre appesantito che ‘straborda’ sui boxer da mare che indossa.

Il giovane artista oggi è un’altra persona. Oltre alla chioma, che ora è biondo platino, Mascolo ha curato il suo aspetto sin nei minimi dettagli. Via i chili in più, ma non solo. Con l’allenamento ha messo su un ‘fisicaccio’ di tutto rispetto.

Braccia definite, pettorali perfetti e addominali da urlo. Benjamin con il suo corpo fa impazzire i follower che lo riempiono di complimenti. Più di qualcuno gli fa notare: “Comunque sei sempre stato un figo”, rimarcando che è la sua ‘testa’ quella che attrae e non certo solo il suo fisico.

La trasformazione è stata incredibile, ma lui è sempre rimasto lo stesso. “Sono un animale e sono nato per essere libero, a costo di perdere tutto, a costo di lottare ogni giorno che mi rimane su questo enorme pezzo di roccia orbitante nell’universo”, scrive.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.