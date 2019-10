Benjamin Mascolo ha spiegato che il triangolo che si è venuto a creare tra lui, la fidanzata Bella Thorne e un’altra ragazza a cui la star americana è legata, ma di cui non si conosce l’identità, non rappresenta un problema. Per lui questa situazione è accettabile e non ci vede niente di male, come ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’. “Non è un problema per me”, ha detto.

Benjamin sapeva da tempo che la sua dolce metà è bisessuale e la cosa gli sta più che bene. Bella lo rende felice e ormai ogni volta che può vola da lei a Los Angeles. “Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro”, ha raccontato al magazine. “Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita”, ha aggiunto.

Per il cantante del duo ‘Benji e Fede’ con la 23enne c’è un futuro insieme, tanto che un possibile matrimonio e anche dei figli non sono un tema tabù. “Io praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime”, ha concluso.

